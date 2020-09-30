Apple откажется от наушников EarPods

В новой модели iPhone наушники не будут прилагаться в комплекте.

По многочисленным слухам, компания Apple решила отказаться от наушников EarPods, которые шли в комплекте с устройством, чтобы снизить стоимость смартфона. После выхода бета-версии iOS 14.2 эти слухи подтвердились, так в программном обеспечении iOS сказано, что оно не несет ответственности за радиочастотное излучение. В “Настройках ” есть предупреждения для пользователя о том, как использовать устройство и прилагаемые к нему аксессуары.

Однако после выхода нового обновления в этих предупреждениях нет ни одного упоминания о прилагаемых аксессуарах. Сообщается, что наушники уберут не только из комплекта iPhone 12, но так же из iPhone SE. Недавно выпущенные Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE продаются без зарядного устройства в коробке, только с USB-кабелем. Компания на своей сентябрьской презентации отметила, что это способ защиты окружающей среды, заявив, что у большинства пользователей уже есть совместимое зарядное устройство.

По слухам, новые iPhone поступят в продажу в октябре. О стоимости в России пока ничего неизвестно.

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