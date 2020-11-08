Apple открыла виртуальную примерочную для iPhone 12
Сначала примерка, потом покупка.
Компания Apple открыла отдельный сайт, своего рода виртуальную примерочную. Теперь вы можете оценить, как будет выглядеть тот или иной фирменный чехол на вашем Айфон 12.
Идти в магазин для этого больше не нужно. Все делается в режиме онлайн.
Просто выбираем свою модель iPhone, его расцветку, кликаем на понравившейся обычный чехол или чехол-бумажник. Затем смотрим, как смотрится сочетание в вертикальном или горизонтальном формате.
Изображение, к слову, можно сохранить.
Мелочь, но как приятно, да?
Но! Важно! Работает виртуальная примерочная (студия) только со смартфона. Открыть сайт с ПК или ноутбука не поучится.
Источник: Apple
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