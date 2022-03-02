Apple Pay не работает с банком Тинькофф – как исправить

Сейчас все объясню.

Apple Pay перестал работать с картами санкционных банков, список которых можно посмотреть здесь. Банк Тинькофф под санкции США и Евросоюза не попал. Тем не менее на прошлой неделе моя добавленная в Apple Pay карта Tinkoff перестала работать и я получил в Айфоне сообщение о необходимости скорректировать платежные данные.

Связавшись со службой поддержки банка Тинькофф через чат приложения я узнал, что проблема решается просто. Надо удалить карту из Apple Pay и затем добавить её заново. Я так и сделал. И всё заработало!

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