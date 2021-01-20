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Apple перестала подписывать iOS 12.5 для старых устройств

20 Янв, 2021

Apple перестала подписывать iOS 12.5 для старых устройств

Сбежать с iOS 12.5.1 больше нельзя.

Новость для владельцев неактуальных iPhone, iPod touch и iPad. Обратите внимание: Apple запретила откат с iOS 12.5.1. Официально вернуться на iOS 12.5 затруднительно.

Сказанное касается обладателей гаджетов вроде iPhone 5s и iPhone 6. Придется терпеть iOS 12.5.1 (пока не выйдет что-нибудь получше). Хотя надеяться на серьезный апдейт не стоит.

iPhone 5s будет поддерживать iOS 12

iOS 12 выпущена несколько лет назад. Сейчас она получает лишь обновления безопасности. За новыми функциями – добро пожаловать на iOS 13 и iOS 14.

В целом – iOS 12.5.1 должна работать лучше iOS 12.5. В свежей сборке нет ошибки с уведомлениями о контакте с зараженными COVID-19.

Источник: 9to5mac.com

 

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