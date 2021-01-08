Apple перестала подписывать iOS 14.2 и iOS 14.2.1

Откатиться с iOS 14.3 больше нельзя.

Как вам iOS 14.3? Довольны ли обновлением? Если нет – увы – вернуться на iOS 14.2.1 не выйдет. Как и на iOS 14.2. Apple прекратила подписывать код этих операционных систем.

Компания поступает так из лучших побуждений. Запрет гарантирует, что на “яблочных” устройствах установлено новейшее программное обеспечение. Более функциональное и лишенное критических уязвимостей.

На знакомство с iOS 14.3 у пользователей было время. Апдейт стал доступен 14 декабря 2020 года. Прошло уже несколько недель. Достаточно, чтобы успеть откатиться при возникновении проблем.

Напомним, что интересного в iOS 14.3. Сборка предлагает поддержку наушников AirPods Max, сервиса Fitness+ и формата изображений Apple ProRAW (для владельцев iPhone 12 Pro). Также появились анимированные обложки в Apple Music и многое другое.

Кроме того, не за горами релиз iOS 14.4. Бета-версия активно тестируется.

Источник: appleinsider.com

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