Apple перестала подписывать iOS 14.7.1 — откатиться не удастся

Увы.

Если у вас стоит iOS 14.7.1, вы от нее в восторге (и проблема с сетью вас не затронула) и обновляться не желаете, срочно отключите автоматический апдейт в настройках. Дело в том, что сегодня Apple перестала подписывать данную версию ОС. Обновившись, обратного пути не будет.

Последней iOS 14, которую можно установить, становится iOS 14.8. В ней, напомним, Apple исправила пару ошибок и закрыла возможность для хакеров забраться в ваш айфон. Альтернатива — iOS 15.

По-прежнему на iOS 14.7.1? Рассказывайте, почему не хотите обновляться.

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