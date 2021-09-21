Apple перестала подписывать iOS 14.7.1 — откатиться не удастся
Увы.
Если у вас стоит iOS 14.7.1, вы от нее в восторге (и проблема с сетью вас не затронула) и обновляться не желаете, срочно отключите автоматический апдейт в настройках. Дело в том, что сегодня Apple перестала подписывать данную версию ОС. Обновившись, обратного пути не будет.
Последней iOS 14, которую можно установить, становится iOS 14.8. В ней, напомним, Apple исправила пару ошибок и закрыла возможность для хакеров забраться в ваш айфон. Альтернатива — iOS 15.
По-прежнему на iOS 14.7.1? Рассказывайте, почему не хотите обновляться.
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