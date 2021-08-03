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Apple перестала подписывать iOS 14.7 — откатиться не удастся

3 Авг, 2021

Apple перестала подписывать iOS 14.7 — откатиться не удастся

Всё, откат невозможен.

Компания Apple прекратила подписывать операционную систему iOS 14.7. Откатиться к ней с iOS 14.7.1 больше не удастся. Но, честно говоря, мы не видим объективных причин для отката. iOS 14.7.1 точно такая же, только с одним исправлением (связанным с разблокировкой Apple Watch Series в связке с айфоном с Touch ID).

Главные нововведения iOS 14.7 (и, соответственно, 14.7.1):

  1. Поддержка магнитного пауэрбанка MagSafe.
  2. Параметры качества воздуха в Картах и Погоде в некоторых странах (без РФ).
  3. Возможность управления таймерами через Дом и HomePod.
  4. Уведомление о необходимости заменить батарею на смартфонах серии iPhone 11.
  5. Больше нет ошибки при подключении к Wi-Fi с символом %.
  6. Снова можно делиться плейлистами в Apple Music.

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