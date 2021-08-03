Apple перестала подписывать iOS 14.7 — откатиться не удастся
Всё, откат невозможен.
Компания Apple прекратила подписывать операционную систему iOS 14.7. Откатиться к ней с iOS 14.7.1 больше не удастся. Но, честно говоря, мы не видим объективных причин для отката. iOS 14.7.1 точно такая же, только с одним исправлением (связанным с разблокировкой Apple Watch Series в связке с айфоном с Touch ID).
Главные нововведения iOS 14.7 (и, соответственно, 14.7.1):
- Поддержка магнитного пауэрбанка MagSafe.
- Параметры качества воздуха в Картах и Погоде в некоторых странах (без РФ).
- Возможность управления таймерами через Дом и HomePod.
- Уведомление о необходимости заменить батарею на смартфонах серии iPhone 11.
- Больше нет ошибки при подключении к Wi-Fi с символом %.
- Снова можно делиться плейлистами в Apple Music.
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