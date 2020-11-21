Apple переведут большую часть производства из Китая в Индию

From India with Love.

Об это сообщил сам министр Индии по информационным технологиям и коммуникациям. Всего на территорию страны будет переведено девять из одиннадцати производственных предприятий. Ранее они располагались в Китае.

Рави Шанкар Прасад сообщил об этом в четверг, на 23-ем виртуальном саммите в Бангалоре:

“Даже в период пандемии компания намерена перевести из Китая в Индию девять своих фабрик.”

Одним из основных точек производства станет Бангалор. Новые iPhone будут производиться не только для внутреннего рынка Индии, но и для экспорта. В Apple уже не раз присматривались к Индийскому рынку. Не в последнюю очередь это связано с щедрыми государственными субсидиям.

Второй важной причиной является пандемия, которая вынуждает компанию диверсифицировать свою цепочку поставок. Какую именно часть от своего производства Apple перенесли на территорию Индии, сказано не было. Но помимо Китайских заводов технологический гигант располагает фабриками и в других странах.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)