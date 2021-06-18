Apple планировала открыть собственные клиники — врачи использовали бы данные с Apple Watch и iPhone
Неожиданно.
В Apple планировали открыть собственную сеть клиник примерно 5 лет назад. Кодовое имя проекта Casper. Планировалось, что в больницах будут работать доктора, которые хорошо знакомы с техникой Apple. А в лечении пациентов они бы активно использовали данные, полученные со смарт-часов Apple Watch и смартфонов iPhone.
Первые больницы должны были открыть еще в 2016 году, но в итоге Casper заморозили из-за неких внутренних разногласий.
Однако идея все еще жива. Ранее Apple даже приобрела клиники, которые обслуживают ее работников, даже создала команду из топовых профессионалов в области медицины, а во главу всех поставила Сумбула Десаи их Стэнфордского университета, опытного и талантливого доктора.
Инсайдеры пишут, что у Apple Clinics была бы даже своя служба и услуги под подписке. Они бы не только лечили, но и занимались профилактикой.
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