Apple планировала выпустить ремешки для Apple Watch к Олимпиаде 2020

Их выпуск перенесли на 2021 год.

Компания Apple планировала представить ремешки для Apple Watch для разных стран на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Однако из-за пандемии коронавируса, игры были отложены, поэтому выпуск ремешков не состоялся.

Твиттерский аккаунт L0vetodream на выходных опубликовал снимки специально разработанных ремешков. Одни были изготовлены для страны-организатора Японии, а другие – для Дании. Аксессуары были разработаны в соотвествии с флагом каждой страны с сокращенным названием государств, напечатанном на нижней стороне браслета. В 2016 году Apple изготовила специальные ремешки для Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Они стали доступны для таких стран как США, Великобритании, Нидерландов, Южной Африки, Новой Зеландии, Мексики, Японии, Ямайки, Канады, Китая, Бразилии, Австралии, Германии и Франции и продавались в одном из флагманских магазинов Apple.

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