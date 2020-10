Apple планирует конкурировать с PS5 и Xbox Series S/X — в сервис Apple Arcade вкладываются огромные деньги

Купертиновцы хотят завоевать геймеров.

По слухам, распространившимся по сети в минувшие выходные, компания Apple планирует заявить о себе на рынке дорогих и продвинутых игр. Речь идет о прямой конкуренции с консолями PS5, Xbox Series S/X, а также гибридной Nintendo Switch.

Инсайдеры утверждают, что купертиновцы уже сейчас вкладывают огромные деньги в разработку игр AAA-уровня, которые смогут конкурировать с лучшими проектами для приставок и ПК. В качестве примера приводится грандиозная адвенчура The Legend of Zelda: Breath of the Wild — именно такие ориентиры у Apple.

И, конечно, речь идет об эксклюзивах, которые будут доступны исключительно на «яблочных» устройствах.

Еще одна порция любопытной информации — для запуска некоторых проектов потребуется мощная начинка. Некоторые игры, например, будут требоваться наличия чипсета A13 Bionic в устройстве. Это расстроит пользователей более старых айфонов и айпэдов, но позволит разработчикам развернуться на все 100%, создав высокобюджетные игры с по-настоящему крутой графикой и большими мирами.

По информации портала Wccftech, Apple также готовит некую мощную версию своей телевизионной приставки Apple TV — ее якобы уже разослали разработчикам игр для Apple Arcade. По слухам, она базируется на продвинутой версии чипа A14 под названием A14X-Performance-Simulating.

Если вся эта информация подтвердится, то в скором времени устройства Apple станут интересны также и хардкорным геймерам.

Источник: Wccftech

