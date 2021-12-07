Apple планирует продать 300 000 000 айфонов в 2022 году — этому поспособствуют iPhone SE 3 и iPhone 14

Рекорд!

В следующем году купертиновцы собираются продать 300 000 000 новых смартфонов. Речь идет о совокупных продажах всех моделей, которые официально продаются. Но самые большие надежды у Apple на iPhone SE третьего поколения (тот самый, с A15 Bionic и 5G), а также премиальные iPhone 13 и 14.

300 000 000 станут рекордным показателем для компании.

В первой половине будущего года, сообщают инсайдеры, Apple отгрузит порядка 130 000 000 девайсов. Во второй — 170 000 000.

Как купертиновцам удастся наладить производство такого астрономического количества девайсов в столь сложное время? Все просто, производственные мощности, используемые для старых iPad и айфонов, перенаправят на производство новеньких iPhone.

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