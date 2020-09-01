Apple планирует продать 75 млн iPhone 12 в 2020 году

Apple запланировала выпуск минимум 75 млн iPhone с 5G.

Несмотря на пандемию и рецессию в экономике Apple оценивает продажи новых iPhone 12 весьма оптимистично. Компания попросила поставщиков собрать как минимум 75 миллионов смартфонов с поддержкой сети пятого поколения. Как сообщает издание Bloomberg, Apple рассчитывает выпустить до 80 миллионов новых смартфонов.

Эксперты уже назвали предварительную цену на iPhone 12. Она будет варьироваться от 700 до 1500 долларов. Несмотря на высокую стоимость гаджета, производители уверены, что пандемия только увеличит спрос на новую продукцию бренда. Из-за удаленной работы и обучения продажи техники Apple многократно выросли. А акции Apple в этом году взлетели на рекордные 76%.

Уже в октябре Apple презентует широкую линейку iPhone 12 с разными диаметрами экрана. Покупателю будут представлены четыре версии нового смартфона различных размеров. Производитель уверяет, что все модели будут поддерживаться 5G. Настоящей визитной карточкой iPhone 12 станет глубокий темно-синий цвет корпуса.

Помимо самой ожидаемой новинки этого года, Apple презентует новый iPad Air. Разработчики уже упоминали, что экран гаджета будет создан на базе iPad Pro. Почитателей бренда порадует выход двух версий умных часов Apple Watch 6 серии, которые смогут измерять уровень кислорода в крови и работать на глубине до 80 метров.

Так же Apple презентует новые вакуумные наушники AirPods Studio с более мощным звуком и улучшенной шумоизоляцией.

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