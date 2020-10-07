Apple планирует включить iPhone 5C в список устаревших продуктов

По слухам, это произойдет в конце октября.

Сообщается, что компания Apple планирует включить 31 октября в свой список “винтажных и устаревших” продуктов iPhone 5C и MacBook Pro 2014 года. Эти гаджеты больше не будут поддерживаться новыми программными обеспечениям, однако их владельцы при наличии необходимых деталей, cмогут починить свой девайс в сервисных центрах Apple.

В список “винтажных и устаревших” продуктов попадают гаджеты, выпуск которых компания прекратила более пяти лет назад. Недавно туда включили iPod nano.

iPhone 5c был представлен в сентябре 2013 года и позиционировался как более бюджетная версия модели iPhone 5S. Он был доступен в пластиковом корпусе в синем, розовом, зеленом, желтом и белом цвете.

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