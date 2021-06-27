Apple планирует выпуск iPad с гигантским дисплеем — больше 12,9 дюймов

Интересно.

Марк Гурман (Mark Gurman), авторитетный аналитик Bloomberg, сославшись на собственные инсайдерские источники, утверждает, что в планах Apple выпуск новой топовой версии iPad с огромным дисплеем. Больше, чем нынешние 12,9 дюймов.

Но, если устройство и пойдет в серию, то случится это не скоро. Пока купертиновцы лишь рассматривают идею и прорабатывают концепцию. Так что от первого инсайда до реального огромного планшета на полках магазинов и в наших руках может пройти 2, а то и 3 года.

При этом, габариты в Apple менять не хотят. Корпус iPad Giant остается таким же по габаритам, как и у 12,9-дюймовой версии. Как удастся увеличить диагональ? За счет уменьшения рамок. Других способов пока не придумали.

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