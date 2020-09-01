Apple планирует выпуск собственных видеокарт

Не только процессоры.

Китайское издание China Times утверждает, что компания Apple ведет разработку собственных видеокарт. Графические процессоры от купертиновцев проходят под кодовым обозначением Lifuka. Дебютируют они во второй половине 2021 года.

«Обкатку» они пройдут в iMac следующего поколения.

Напомним, что Apple отказывается от использования процессоров Intel в Mac’ах. Им на смену она подготовила ARM-процессоры, которые базируются на чипсете A14 Bionic. MacBook с A14X внутри могут появиться в продаже уже до конца этого года.

То же и с видеокартами от AMD. Поддержка графических карт от этого производителя была прекращена в 64-битной macOS. Их и должны заменить чипы Lifuka.

Производство видеокарт Apple, если верить источнику China Times, стартует в самое ближайшее время на заводах TSMC. Предположительно будет задействован 5-нм технологический процесс.

Источник: China Times

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