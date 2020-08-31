Apple планирует выпустить сверхлегкий 12-дюймовый MacBook с собственным процессором уже в этом году
Он весит меньше 1 килограмма.
Компания планирует начать продажи нового MacBook с собственным процессором Apple Silicon уже в этом году. Одна из ключевых особенностей — вес меньше одного килограмма.
Информацией об этом поделилась китайская газета The China Times.
Кодовое наименование первого ARM-процессора A14X для Mac — Tonga. Чипы производятся на заводе TSMC.
Утверждается, что автономность сверхлегкого MacBook окажется на высоте — он сможет продержаться от 15 до 20 часов без подзарядки.
«Источники из цепочки поставщиков Apple заявляют, что 12-дюймовый MacBook с дисплеем Retina и чипсетом A14X внутри поступит в продажу до конца текущего года. Кодовое наименование — Tonga. Ожидается наличие порта USB Type-C. Весит новинка меньше 1 кг. Благодаря ARM-процессору энергопотребление будет сильно снижено, а автономность вырастет до 15-20 часов. Этот же чип в будущем станет основой iPad Pro нового поколения».
Напомним, что купертиновцы объявили о переходе с процессоров Intel на собственные чипы для использования в компьютерах и ноутбуках Mac в ходе конференции WWDC. Плавный переход займет несколько лет.
Аналитики из Bloomberg ранее заявляли, что Apple разрабатывает сразу три разных процессора для Mac на базе 5-нм чипа A14 Bionic (он ляжет в основу смартфонов из серии iPhone 12).
Источник: MacRumors
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