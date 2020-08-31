Apple планирует выпустить сверхлегкий 12-дюймовый MacBook с собственным процессором уже в этом году

Он весит меньше 1 килограмма.

Компания планирует начать продажи нового MacBook с собственным процессором Apple Silicon уже в этом году. Одна из ключевых особенностей — вес меньше одного килограмма.

Информацией об этом поделилась китайская газета The China Times.

Кодовое наименование первого ARM-процессора A14X для Mac — Tonga. Чипы производятся на заводе TSMC.

Утверждается, что автономность сверхлегкого MacBook окажется на высоте — он сможет продержаться от 15 до 20 часов без подзарядки.

«Источники из цепочки поставщиков Apple заявляют, что 12-дюймовый MacBook с дисплеем Retina и чипсетом A14X внутри поступит в продажу до конца текущего года. Кодовое наименование — Tonga. Ожидается наличие порта USB Type-C. Весит новинка меньше 1 кг. Благодаря ARM-процессору энергопотребление будет сильно снижено, а автономность вырастет до 15-20 часов. Этот же чип в будущем станет основой iPad Pro нового поколения».

Напомним, что купертиновцы объявили о переходе с процессоров Intel на собственные чипы для использования в компьютерах и ноутбуках Mac в ходе конференции WWDC. Плавный переход займет несколько лет.

Аналитики из Bloomberg ранее заявляли, что Apple разрабатывает сразу три разных процессора для Mac на базе 5-нм чипа A14 Bionic (он ляжет в основу смартфонов из серии iPhone 12).

Источник: MacRumors

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