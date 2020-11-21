Apple планируют добавить поддержку контроллера Xbox Series X для iOS и MacOS

Геймерам на радость.

Apple в сотрудничестве с Microsoft работают над тем, чтобы добавить поддержку новых геймпадов Xbox Series X в свои устройства. Последнее время наблюдается повышенный интерес к адаптации геймерских функций в продукцию Apple.

Ведь недавно разработчики добавили возможность использования геймпадов для Xbox One и PlayStation 4. Эта возможность, равно как и поддержка других менее популярных контроллеров, встроена в новую версию iOS 14.

Хорошо, с Microsoft и новенькими геймпадами для последних Xbox все ясно, но добавят ли в Apple поддержку DualSence от PlayStation 5, пока не ясно. Некоторые умельцы заглянули в бета-версию новой iOS 14.3 и обнаружили там упоминание о геймпаде для PS 5. Насколько эта информация является достоверной, сказать трудно.

Ну а кнопка можно насладиться официальной поддержкой не только класcических контроллеров для Xbox, но и Xbox Elite Controller. Учитывая внушительные технические возможности последних устройств от Apple (особенно, с чипом M1), играть в любимые проекты с такими геймпадами будет только в радость.

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