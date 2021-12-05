Apple подала в суд на ФАС России
Какая причина?
Авторитетный ресурс Forbes пишет, что купертиновцы подали в суд на ФАС из-за того, что не согласны с требованием российской антимонопольной службы по внедрению других методов оплаты товаров в App Store и информированию об этих способах.
К слову, Apple подавала в суд на такое же ведомство и у себя на родине, в США. Но дело было проиграно. Однако подана апелляция. Так что пока неизвестно, когда все кончится.
А что у нас? Если Apple проиграет, то, вероятно, точно также подаст апелляцию. И будет это делать столько, сколько возможно, чтобы продолжать не использовать альтернативные методы оплаты и зарабатывать огромные деньги на комиссиях.
Впрочем, очевидно, что в ближайшем будущем Apple все равно придется уступить и внедрить новые методы оплаты. Вероятно, случится это уже в следующем году. Минусов для нас с вами нет, только плюсы. Пострадают лишь кошельки боссов Apple.
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