Apple подала в суд на NSO Group — это разработчики шпионских программ

За дело!

Купертиновцы подали в суд на компанию NSO Group, с помощью ПО которой правоохранители некоторых стран (упоминаются страны Персидского залива) взламывают смартфоны Apple. Техногигант требует запретить им доступ к девайсам под управлением iOS, iPadOS и прочих фирменных ОС Apple.

В заявлении сказано, что компании, подобные израильской NSO Group, спонсируются правительствами и вкладывают астрономические суммы в создание сложных технологий слежки, а отчетов об эффективности и результатах не предоставляют.

Купертиновцы считают, что NSO Group реализует правоохранительным органам ПО Forcedentry для взлома айфонов с целью получения доступа к личной информации (той же переписке в мессенджерах).

Также самая дорогая компания в мире обвиняет NSO Group в создании ПО для установки шпионских приложений на устройства в секрете от владельцев смартфонов.

Летом этого года СМИ писали о том, что правительства 10 стран используют продукцию NSO Group для слежки за сотрудниками СМИ.

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