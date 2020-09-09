Apple подала встречный иск против Epic Games

Компания Apple подала встречную претензию корпорации Epic Games. Скандал принимает серьезный оборот.

Сегодня внимание всего мира направлено на скандал, связанный с легендарной игрой Fortnite. Корпорация Epic Games внедрила в нее новый способ оплаты, способный обойти обязательную 30% комиссию Apple. Игроки могли покупать товары напрямую через производителя, а не через платежную систему Apple. Fortnite считается одной из самых популярных игр для смартфонов. Только за 2 года своего существования игру скачали 130 млн раз в 174 странах. Выручка Epic Games от продаж составила около полумиллиарда долларов.

По информации The Wall Street Journal, компания Apple подала иск в суд на Epic Games за “нечестную деловую практику” и запросила возмещения ущерба. 28 августа культовая игра Fortnite была удалена из App Store. Бойкот поддержал и Google Play, удалив Fortnite из каталога.

По словам представителя Epic Games, компания не собирает сдаваться. В свою очередь они подали в суд на Apple, обвинив компанию в антиконкурентной практике.

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