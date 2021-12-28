Apple показала, на что способна камера iPhone 13 Pro — изумительно
Смотрим видео.
Компания Apple продемонстрировала, что умеет Айфон 13 Про, если его держат правильные руки. Речь идет о видео. Голливуд в кармане? Ага. Без лишних слов, к делу. То есть, к просмотру роликов.
Один из них создан в детективном жанре. Тут нам показывают, как максимально быстро и естественно переключается фокус во время съемки.
Второй ролик посвящен съемке в условиях недостаточного освещения. В подвале айфон тоже снимает изумительно. Судите сами:
А в последнем видео мы видим, что даже при 3-кратном зуме детали не теряются вовсе!
Круто же.
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