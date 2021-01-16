Apple полностью переделает iMac

Новый дизайн и новое железо.

Помните 27-дюймовый iMac, выпущенный прошлым летом? Похоже, что он будет последним с таким дизайном. Apple решила полностью обновить моноблок.

Инсайдеры Bloomberg узнали подробности. iMac откажется от толстого алюминиевого “подбородка”, а также широких черных рамок вокруг экрана.

Согласно источникам, следующий iMac станет похож на монитор Apple Pro Display XDR. Кроме того, корпорация из Купертино поменяет начинку.

О процессоре Intel можно забыть. Новинке приписывают фирменный чип серии Apple M. Дебют M1, напомним, состоялся в MacBook Pro 2020, Mac Mini 2020 и MacBook Air 2020.

Увы, редизайн не коснется iPhone и MacBook. Внешне они мало изменятся.

Источник: gizmodo.com

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)