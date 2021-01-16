Apple полностью переделает iMac
Новый дизайн и новое железо.
Помните 27-дюймовый iMac, выпущенный прошлым летом? Похоже, что он будет последним с таким дизайном. Apple решила полностью обновить моноблок.
Инсайдеры Bloomberg узнали подробности. iMac откажется от толстого алюминиевого “подбородка”, а также широких черных рамок вокруг экрана.
Согласно источникам, следующий iMac станет похож на монитор Apple Pro Display XDR. Кроме того, корпорация из Купертино поменяет начинку.
О процессоре Intel можно забыть. Новинке приписывают фирменный чип серии Apple M. Дебют M1, напомним, состоялся в MacBook Pro 2020, Mac Mini 2020 и MacBook Air 2020.
Увы, редизайн не коснется iPhone и MacBook. Внешне они мало изменятся.
Источник: gizmodo.com
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