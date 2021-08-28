Apple пообещала бесплатно заменить модуль разговорного динамика в iPhone 12 и iPhone 12 Pro
Брак.
В iPhone 12 и 12 Pro обнаружена проблема с динамиками. Это заводской брак. И сама Apple признает проблему. Тем, кто обратится с ней в фирменный центр, динамики на этих смартфонах поменяют совершенно бесплатно.
Впрочем, подвержены этой проблемы далеко не все базовые 12 и 12 Про, а лишь единичные экземпляры, изготовленные с октября 2020 года по апрель 2021 года. Во время разговора в бракованных смартфонах попросту нет звука из динамиков. Заметили такое? Пора в сервис, предварительно позвоните по горячей линии Apple 8–800–333–51–73.
У Айфон 12 мини и 12 Про Макс этой проблемы нет.
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