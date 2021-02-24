Apple попала под следствие из-за кнопки “Вход с Apple”

За компанию взялись власти США.

Что может быть опасного в кнопке “Вход с Apple”? Ничего – скажете вы. Но многие считают иначе. Стало известно, что гигант из Купертино попал под следствие.

Корпорация привлекла внимание Министерства юстиции США. Ведомство заинтересовалось жалобами некоторых разработчиков приложений. Последние утверждают, что Apple нарушает антимонопольное законодательство.

“Вход с Apple” отсутствует на гаджетах других брендов. Авторизоваться в сервисе разрешается лишь с устройств Apple.

Следовательно – пользователь, создавший такой аккаунт, привязан к экосистеме Apple на 100%. Подобное положение вещей не устраивает конкурентов.

Пока Министерство юстиции США не приняло никакого решения. Его сотрудники изучают ситуацию. Однако в перспективе – Apple грозит иск.

Источник: imore.com

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