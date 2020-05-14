Apple поторопится с запуском iOS 13.5 из-за опасного бага

Ждем обновление в ближайшее время.

Apple может выпустить финальную версию iOS 13.5 в ближайшие дни. Как сообщило издание Forbes со ссылкой на представителей компании, Apple завершает работу над прошивкой iOS 13.5, в которой будет исправлена опасная уязвимость в приложении «Почта».

Критический баг в приложении «Почта» для iPhone обнаружили специалисты компании ZecOps. По их словам, уязвимость существует во всех версиях iOS, включая актуальную сборку iOS 13.4.1. В компании подчеркнули, что фактически уязвимыми являются все когда-либо выпущенные iPhone, число которых на конец 2019 года, согласно официальной статистике, составляло 900 миллионов.

Apple прокомментировала обнаружение уязвимости изданию Forbes. Представители компании заявили, что они знают об опасном баге, так как специалисты ZecOps предупредили Apple. Уязвимость будет исправлена в финальной версии iOS 13.5, которую Apple пообещала выпустить скоро.

Массовая уязвимость в iPhone привлекла представителей властей Германии. Федеральное управление по информационной безопасности Германии (BSI) назвало уязвимость крайне опасной. Представители ведомства связались с Apple и попросили американскую компанию устранить проблему в кратчайшие сроки.

На текущий момент iOS 13.5 находится на стадии тестирования. 6 мая Apple выпустила четвертую бета-версию iOS 13.5.

Источник: Forbes.

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