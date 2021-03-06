Apple пойдет под суд за восстановленные устройства
По иску пятилетней давности.
Слова “Apple” и “суд” скоро станут синонимами. Гиганту из Купертино снова грозит разбирательство. Причем по делу, тянущемуся с 2016 года.
Речь о коллективном иске, поданном 5 лет назад. Тогда Apple обвинили в мошенничестве с гаджетами, возвращаемыми по гарантии.
Некоторым клиентам не нравится политика Apple. Последняя – при гарантийном обслуживании – часто использует отремонтированные детали и устройства.
Такие компоненты – по мнению Apple – соответствуют новым про надежности. Компания считает, что они работают не хуже. Однако авторы иска с этим утверждением не согласны.
Истцы хотят доказать в суде обратное. Восстановленные продукты вовсе не эквивалентны новым. Их качество ниже.
Люди, обманутые Apple, требуют компенсации. Рассмотрение жалобы начнется 16 августа – в Окружном суде США Северного округа Калифорнии. Какой оборот примет дело – узнаем через несколько месяцев.
Источник: appleinsider.com
Читайте также:
- Австралиец подал в суд на Apple за взрыв iPhone X в кармане
- Apple попала под следствие из-за кнопки “Вход с Apple”
- Авторы Fortnite снова подали в суд на Apple
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.