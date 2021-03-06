Apple пойдет под суд за восстановленные устройства

По иску пятилетней давности.

Слова “Apple” и “суд” скоро станут синонимами. Гиганту из Купертино снова грозит разбирательство. Причем по делу, тянущемуся с 2016 года.

Речь о коллективном иске, поданном 5 лет назад. Тогда Apple обвинили в мошенничестве с гаджетами, возвращаемыми по гарантии.

Некоторым клиентам не нравится политика Apple. Последняя – при гарантийном обслуживании – часто использует отремонтированные детали и устройства.

Такие компоненты – по мнению Apple – соответствуют новым про надежности. Компания считает, что они работают не хуже. Однако авторы иска с этим утверждением не согласны.

Истцы хотят доказать в суде обратное. Восстановленные продукты вовсе не эквивалентны новым. Их качество ниже.

Люди, обманутые Apple, требуют компенсации. Рассмотрение жалобы начнется 16 августа – в Окружном суде США Северного округа Калифорнии. Какой оборот примет дело – узнаем через несколько месяцев.

Источник: appleinsider.com

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