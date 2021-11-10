Apple позволит менять экраны iPhone 13 без отключения Face ID — ждем iOS 15.2

Вот так!

Компания Apple позволит менять дисплеи смартфонов линейки Айфон 13 без отключения лицевого сканера Face ID. Для этого будет выпущено специальное обновление iOS 15.

Ранее это было невозможно из-за микрочипа, которые располагался между панелью и материнской платой новых айфонов. Из-за этого ремонт в неавторизованных мастерских становился невозможным.

К счастью, купертиновцы пошли на встречу пользователям. Apple разрешит менять экраны, Face ID будет работать. Проблема будет исправлены в самое ближайшее время с помощью программного обновления прошивки смартфонов.

Вероятно, что исправление подоспеет как раз с релизом финальной iOS 15.2.

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