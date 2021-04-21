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Apple представила новые чехлы для iPhone 12

21 Апр, 2021

Apple представила новые чехлы для iPhone 12

С поддержкой MagSafe.

Кое-что Apple не стала упоминать на весенней презентации. Эти новинки просто появились в Apple Store.

Apple представила новые чехлы для всех iPhone 12

Речь о силиконовых и кожаных чехлах (включая чехлы-конверты). Они созданы специально для линейки iPhone 12. Заявлена полная совместимость с MagSafe, магнитной беспроводной зарядкой.

Apple представила новые чехлы для всех iPhone 12

Кожаные чехлы доступны в цвете Deep Violet (темно-фиолетовый). Их можно приобрести для iPhone 12 mini, 12 и 12 Pro. Помимо прочего, имеется бумажник с оттенком “Аризона”.

Apple представила новые чехлы для всех iPhone 12

Силиконовые варианты радуют аметистовыми и светло-абрикосовыми расцветками. Для iPhone 12 mini есть “фисташковая”.

Apple представила новые чехлы для всех iPhone 12

Цены в России варьируются от 4 990 до 12 990 рублей (в зависимости от аксессуара).

Источник: apple.com

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