Apple представила новые чехлы для iPhone 12

С поддержкой MagSafe.

Кое-что Apple не стала упоминать на весенней презентации. Эти новинки просто появились в Apple Store.

Речь о силиконовых и кожаных чехлах (включая чехлы-конверты). Они созданы специально для линейки iPhone 12. Заявлена полная совместимость с MagSafe, магнитной беспроводной зарядкой.

Кожаные чехлы доступны в цвете Deep Violet (темно-фиолетовый). Их можно приобрести для iPhone 12 mini, 12 и 12 Pro. Помимо прочего, имеется бумажник с оттенком “Аризона”.

Силиконовые варианты радуют аметистовыми и светло-абрикосовыми расцветками. Для iPhone 12 mini есть “фисташковая”.

Цены в России варьируются от 4 990 до 12 990 рублей (в зависимости от аксессуара).

Источник: apple.com

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