Apple представила новые чехлы для iPhone 12
С поддержкой MagSafe.
Кое-что Apple не стала упоминать на весенней презентации. Эти новинки просто появились в Apple Store.
Речь о силиконовых и кожаных чехлах (включая чехлы-конверты). Они созданы специально для линейки iPhone 12. Заявлена полная совместимость с MagSafe, магнитной беспроводной зарядкой.
Кожаные чехлы доступны в цвете Deep Violet (темно-фиолетовый). Их можно приобрести для iPhone 12 mini, 12 и 12 Pro. Помимо прочего, имеется бумажник с оттенком “Аризона”.
Силиконовые варианты радуют аметистовыми и светло-абрикосовыми расцветками. Для iPhone 12 mini есть “фисташковая”.
Цены в России варьируются от 4 990 до 12 990 рублей (в зависимости от аксессуара).
Источник: apple.com
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