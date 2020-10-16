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Apple представила новый ремешок для Apple Watch

16 Окт, 2020

Apple представила новый ремешок для Apple Watch

Их выпуск долго откладывался.

Когда компания Apple анонсировала Apple Watch Series 6 в сентябре, она также представила новые варианты плетёных ремешков для них. Однако выпуск ремешков в красном цвете был отложен до октября.

Apple Watch 6

Сегодня аксессуар под названием (PRODUCT) Red стал доступен на официальном сайте Apple в двух диаметрах – 40 мм и 44 мм по цене 8900 рублей. На сайте так же указано, что часть доходов от продажи этого браслет будет направлена в фонд по борьбе с Covid-19.

Apple Watch Red Band

А вам нравится такой вариант ремешка?

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