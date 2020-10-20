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Apple представила обновление watchOS 7.0.3

20 Окт, 2020

Apple представила обновление watchOS 7.0.3

Оно доступно только для обладателей модели Apple Watch Series 3.

Сегодня компания Apple представила обновление watchOS 7.0.3, которое стало третьим обновлением операционной системы watchOS 7, выпущенным в сентябре. Сегодняшнее обновление доступно только для Apple Watch Series 3, поэтому обладатели других моделей не смогут его установить. watchOS 7.0.3 нацелено на исправление случайной перезагрузки, с которыми сталкивались владельцы Apple Watch Series 3.

Apple Watch 3

WatchOS 7.0.3 можно бесплатно загрузить через специальное приложение Apple Watch на iPhone, выбрав «Обновление ПО». Чтобы установить новое программное обеспечение, Apple Watch должны быть заряжены не менее чем 50%, их необходимо поместить на зарядное устройство рядом с iPhone.

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1 Комментарий

  1. Александр:
    20.10.2020 в 14:32

    Наконец !!! Часы просто уже надоели перезагружаться и тупить по страшному. Пол дня полёт нормальный

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