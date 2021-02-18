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Apple представила публичную iOS 14.5 beta 2 — что нового?

18 Фев, 2021

Apple представила публичную iOS 14.5 beta 2 — что нового?

Бета для всех.

Apple вслед за девелоперской версией выпустила вторую бету iOS 14.5 для всех желающих. Уже установлен соответствующий профиль? Тогда заходите в «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО». Качайте. Наслаждайтесь.

iOS 14

Нововведений хватает. Вот главные:

  • Корректная работа Face ID (но в связке с Apple Watch);
  • Теперь все приложения спрашивают разрешение на отслеживание;
  • Поддержка геймпадов от консолей нового поколения;
  • Сотни новых эмодзи (включая такие специфические, как вакцина и коронавирус);
  • В приложение «Музыка» появились новые жесты для добавления треков в очередь, а также обновленное всплывающие меню
  • Новые «горячие» команды для снимков экрана, блокировки ориентации и прочего;
  • Решена проблема слишком зеленого экрана на некоторых айфонах;
  • Для 5G-стран: две SIM могут одновременно работать в сетях пятого поколения.

Стоит ли использовать публичную бета-версию iOS 14.5 на своем iPhone?

Мы по-прежнему уверены, что установка бета-версий на свои основные устройства решение не самое правильное. Есть риск потери данных. Все равно хотите? ТОгда советуем предварительно сделать копию всей информации, хранящейся на устройстве — читаем тут, как это сделать.

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