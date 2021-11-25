Apple предупреждает активистов о слежке через iPhone

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Только вчера мы писали, что Apple решила в судебном порядке запретить деятельность NSO Group, работающей на правительства и внедряющей шпионское ПО в смартфоны простых пользователей. А сегодня стало известно, что купертиновцы начали слать предупреждения активистам о возможном шпионаже через Айфоны.

Компания разослала правозащитникам из разных государств послание, в котором сказано, что за ними могут следить зловреды, которых спонсируют правительства. 24 ноября сообщение было разослано 20 активистам как минимум. Речь идет о людях, которые критиковали правительства в разных странах.

Так, например, такое сообщение получили правозащитники и оппозиционеры Таиланда. В тексте сказано, что за ними может вестись слежка с помощью специального ПО, открывающего удаленный доступ к айфонам. Также аналогичные послания получили люди из Ганы, Уганды и Сальвадора.

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