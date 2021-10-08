Apple прекращает официальные продажи Apple Watch Series 6
Всё!
Открыв сегодня предзаказы на Apple Watch Series 7, компания Apple убрала из официальной продажи смарт-часы прошлого поколения, Apple Watch Series 6. В продаже остаются всего три модели. Это дорогие Series 7, недорогие Series SE и бюджетные Series 3.
Разумный шаг, учитывая, что особой разницы между шестой и седьмой моделью нет. Мы сравнивали, знаем.
Любопытно, что Apple Watch Series 3 переживает уже третье поколение смарт-часов (Series 4, Series 5 и Series 6). Удачная модель! Мы уже сравнивали ее с более новыми умными часами купертиновцев — рекомендуем почитать.
Стоимость Series 7 стартует с отметки в 37 тысяч рублей.
Полезно знать:
- Толщина Apple Watch Series 6 и Series 7 полностью одинаковая
- Apple Watch Series 6 измеряют сатурацию столь же хорошо, как и медицинское оборудование
- Дата выхода Apple Watch Series 7 известна — предзаказы стартуют 8 октября
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