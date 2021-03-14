Apple прекращает выпуск HomePod

Теперь только HomePod mini.

Оригинальный смарт-динамик HomePod стал историей. Apple сообщила, что больше не будет его производить.

HomePod еще можно купить – пока есть запасы на складах. Потом колонка превратится в своеобразный раритет.

Почему Apple так поступила? Винить стоит успех прошлогодней HomePod mini. Эта модель – настоящий хит за 99 долларов.

HomePod mini предлагает потрясающий звук, голосового ассистента и возможность управлять умным домом. При цене в 3 раза ниже, чем у HomePod.

За обычный HomePod, напомним, просят $299. Согласитесь, выбор очевиден. Статистика продаж сказанное подтверждает.

Впрочем, Apple не оставит владельцев HomePod без поддержки. Компания обещает помощь через Apple Care и регулярные обновления прошивки.

Источник: redmondpie.com

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