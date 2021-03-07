Apple прекращает выпуск своего самого мощного iMac

Поторопитесь с покупкой.

С iMac Pro пора прощаться. Apple больше не будет производить этот компьютер. Его история подошла к концу.

Напомним, iMac Pro был анонсирован в 2017 году. Компания рекламировала его как самый мощный iMac из всех. Лучший для профессионалов.

iMac Pro еще продается на сайте Apple. Однако с пометкой “Пока есть запасы”. Когда они кончатся, моноблок станет недоступен.

Осталась лишь одна конфигурация. Пользователи могут приобрести только стандартный вариант за $4999. Добавить улучшения нельзя.

Придется смириться с 27-дюймовым экраном, 10-ядерным процессором Intel Xeon W и графикой Radeon Pro Vega 56 на 8 ГБ. Также в комплектацию входят 32 ГБ ОЗУ и SSD вместимостью 1 ТБ.

Не исключено, что пропажа iMac Pro – признак скорого дебюта iMac Pro 2021. Иногда Apple так делает.

Источник: cnet.com

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