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Apple прекратила подписывать iOS 14.3

3 Фев, 2021

Apple прекратила подписывать iOS 14.3

Теперь только iOS 14.4 – без вариантов.

С момента выпуска iOS 14.4 прошли считанные дни. Apple – в очередной раз – с запретом отката решила не тянуть.

Сообщается, что компания перестала подписывать iOS 14.3. Вернуться на эту версию операционной системы больше нельзя.

iOS 14

Кому нужны старые борки iOS? Обычное дело для владельцев взломанных устройств. Кроме того, некоторым пользователям мешают баги.

Придется смириться с iOS 14.4. Даже если с ней проблемы. Найденные ошибки, возможно, будут исправлены в iOS 14.5. Она как раз сейчас тестируется.

Как вам iOS 14.4? Лучше, чем iOS 14.3 или есть замечания?

Источник: 9to5mac.com

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