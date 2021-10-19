Apple прекратила подписывать iOS 15.0.1 — откат невозможен
Бережем iOS 15.0.1.
Если по какой-то причине вам дорога iOS 15.0.1, то ни в коем случае не обновляйтесь до iOS 15.0.2. Откатиться обратно не получится. Купертиновцы больше не подписывают предыдущую версию ОС. Очевидно, что та же судьба ждет и iOS 15.0.2 после релиза iOS 15.1. Который, напомним, состоится 25 октября.
В iOS 15.0.2 были исправлены некоторые ошибки: Apple исключила сбои при восстановлении или обновлении iPhone, избавилась от проблемы со стиранием фото в iMessage, повысила уровень безопасности, а также скорость работы iOS.
Важное:
- Вышла iOS 15.1 Release Candidate — что нового
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