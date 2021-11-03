Apple прекратила подписывать iOS 15.0.2 — откатиться не получится
Последний шанс остаться на iOS 15.0.2.
Apple прекратила подписывать iOS 15.0.2 и iPadOS 15.0.2. Это значит, что откатиться на эту версию iOS, обновившись до следующей (iOS 15.1), не удастся.
Сейчас купертиновцы тестируют iOS 15.2/iPadOS 15.2. В ближайшее время ждем апдейта для всех желающих.
Что касается iOS 15.0.2, то не велика потеря. iOS 15.1 во всем лучше и стабильнее. Если еще не обновились, рекомендуем сделать это как можно скорее.
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15.1 моя последняя версия , все хватит. 3 дня разговоров со службой поддержки , куча заведённых заявок , море багов . Аккумулятор вылетает за 3 часа , вай Фай теряет , геолокация на отключается , море фризов и самопроизвольных закрытый приложений . Не работает оптимизированная зарядка. В итоге полный сброс с перепрошивки в режиме dfu , и полной настройкой с 0 тк видимо ошибки в копии в iCloud . Щас все хорошо . Но потратить столько времени и сил , что теперь 10 раз подумаю обновляться или нет .