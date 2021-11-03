Apple прекратила подписывать iOS 15.0.2 — откатиться не получится

Последний шанс остаться на iOS 15.0.2.

Apple прекратила подписывать iOS 15.0.2 и iPadOS 15.0.2. Это значит, что откатиться на эту версию iOS, обновившись до следующей (iOS 15.1), не удастся.

Сейчас купертиновцы тестируют iOS 15.2/iPadOS 15.2. В ближайшее время ждем апдейта для всех желающих.

Что касается iOS 15.0.2, то не велика потеря. iOS 15.1 во всем лучше и стабильнее. Если еще не обновились, рекомендуем сделать это как можно скорее.

Полезно знать:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: