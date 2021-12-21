Apple прекратила подписывать iOS 15.1.1 — откат невозможен
Финита!
Если вы уже обновились до iOS 15.2, то знайте, что вернуться на iOS 15.1.1 не удастся. Прошивка для вас утеряна навсегда. Купертиновцы перестали ее подписывать. Она в прошлом.
Актуальная версия iOS 15.2, впрочем, работает прекрасно. Так долго ее тестировали не зря. Глюков нет, тормозов тоже. Так что скучать по iOS 15.1.1 вряд ли придется.
Рекомендуем, кстати, почитать о свежей iOS подробнее в нашем большом материале о ней.
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