Apple прекратила подписывать iOS 15.1 — откат невозможен
iOS 15.2 все ближе!
Купертиновцы прекратили подписывать iOS 15.1. Если вы уже установили iOS 15.1.1, то откатиться обратно не получится.
Вероятно, что совсем скоро (хочется верить, что прямо сегодня вечером или, ну, ладно, завтра) Apple представит финальную iOS 15.2. Тем более, что последняя ее бета отлично работает.
Дорога сердцу 15.1? Быть может, цифры нравятся. Удачу приносят или чего еще там. Не обновляйтесь, отключите автоматический апдейт.
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