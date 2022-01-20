Apple прекратила подписывать iOS 15.2
Откатиться нельзя.
Купертиновцы прекратили подписывать операционную систему iOS 15.2. Так что, если вы уже обновили свой смартфон до iOS 15.2.1, то пути назад нет.
Практика это традиционная, в iOS 15.2.1 есть все, что было в простой iOS 15.2, кроме того, исправлены ошибки с безопасностью, внесены исправления в интеграцию CarPlay, а также устранен критический баг HomeKit.
Сейчас Apple тестирует iOS 15.3, которую выпустят для всех желающих в ближайшие две-три недели. Но нововведений в ней не так много, о чем мы уже писали.
Полезно знать:
- iOS 15 стоит лишь на 63% айфонов — она распространяется медленнее iOS 14 и iOS 13
- Вышла iOS 15.2.1 — что нового
- Вышла iOS 15.3 бета 2 — что нового
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