Apple прекратила подписывать iOS 15 — откатиться не удастся
Всё!
Компания Apple прекратила подписывать операционную систему iOS 15. Откат до неё с iOS 15.0.1 более невозможен. Так что, если по какой-то причине вам хочется остаться на базовой iOS 15, то обновляться не следует.
В iOS 15.0.1, напомним, купертиновцы исправили баг с разблокировкой айфона по лицу в связке с умными часами Apple Watch Series.
Не исключено, что уже на следующей неделе Apple выпустит полноценную iOS 15.1.
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