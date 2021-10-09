Apple прекратила подписывать iOS 15 — откатиться не удастся

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Компания Apple прекратила подписывать операционную систему iOS 15. Откат до неё с iOS 15.0.1 более невозможен. Так что, если по какой-то причине вам хочется остаться на базовой iOS 15, то обновляться не следует.

В iOS 15.0.1, напомним, купертиновцы исправили баг с разблокировкой айфона по лицу в связке с умными часами Apple Watch Series.

Не исключено, что уже на следующей неделе Apple выпустит полноценную iOS 15.1.

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