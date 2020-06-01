Apple придется заплатить за замедление iPhone

Отменить штраф не удалось.

Apple не смогла отменить решение итальянской антимонопольной службы о выплате компанией штрафа за снижение производительности iPhone после запуска обновления iOS 10.2.1. Апелляционный суд Италии оставил в силе решение об уплате штрафа в размере $10 млн.

Итальянские власти оштрафовали Apple за умышленное замедление iPhone при критическом снижении первоначальной емкости аккумулятора в 2018 году. Apple попыталась оспорить штраф в апелляционном суде, но претензия была отклонена.

Согласно постановлению суда, Apple не оповестила пользователей iPhone о введении функции замедления iPhone в iOS 10.2.1 должным образом. Тем самым компания ввела потребителей в заблуждение.

Напомним, что начиная с iOS 10.2.1 на iPhone появилась функция, которая ограничивает пиковую производительность при условии критического уменьшения емкости аккумулятора. Выпуская iOS 10.2.1, компания Apple не рассказала о нововведении, в том числе в подробном описании обновления. Пользователи сами обнаружили существование функции. В результате этого Apple извинилась перед пользователями и в течение года предоставляла возможность замены аккумулятора с крупной скидкой.

Источник: 9to5Mac.

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