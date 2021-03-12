Apple придумала, как защитить iPhone от вздутия аккумулятора

Давно пора.

Один из минусов литий-ионных батарей – опасность вздутия. Только представьте, что сделает такой аккумулятор с вашим айфоном.

Подобное – не редкость даже для Apple. К счастью, компания ищет способы исправить ситуацию к лучшему.

В сеть утекли 2 новых патента Apple. Обе заявки посвящены решению описанной проблемы. Гигант из Купертино кое-что придумал.

Корпус аккумулятора уменьшится и получит заземленную металлическую оболочку. Это позволит разместить другие детали iPhone максимально близко к батарее.

Сказанное снизит риск повреждения компонентов в случае вздутия. Кроме того, Apple установит специальные датчики.

Сенсоры предупредят, когда аккумулятор начнет расширяться. Владелец iPhone сможет начать ремонт до реальной поломки.

Также в патенте упоминается система, замедляющая расширение (либо предотвращающая его). Увы, точный механизм работы неизвестен.

Будем надеяться, технологии внедрят iPhone в самом ближайшем будущем.

Источник: gizmochina.com

Читайте также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)