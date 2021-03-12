Apple придумала, как защитить iPhone от вздутия аккумулятора
Давно пора.
Один из минусов литий-ионных батарей – опасность вздутия. Только представьте, что сделает такой аккумулятор с вашим айфоном.
Подобное – не редкость даже для Apple. К счастью, компания ищет способы исправить ситуацию к лучшему.
В сеть утекли 2 новых патента Apple. Обе заявки посвящены решению описанной проблемы. Гигант из Купертино кое-что придумал.
Корпус аккумулятора уменьшится и получит заземленную металлическую оболочку. Это позволит разместить другие детали iPhone максимально близко к батарее.
Сказанное снизит риск повреждения компонентов в случае вздутия. Кроме того, Apple установит специальные датчики.
Сенсоры предупредят, когда аккумулятор начнет расширяться. Владелец iPhone сможет начать ремонт до реальной поломки.
Также в патенте упоминается система, замедляющая расширение (либо предотвращающая его). Увы, точный механизм работы неизвестен.
Будем надеяться, технологии внедрят iPhone в самом ближайшем будущем.
Источник: gizmochina.com
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