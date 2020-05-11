Apple прислушивается. Баг с быстрой разрядкой iPhone исправлен в iOS 13.5

Осталось только дождаться прошивки.

Apple обратила внимание на негативные отзывы об автономности различных моделей iPhone под управлением iOS 13.4.1. Компания устранила проблему в iOS 13.5, что отметили бета-тестеры прошивки.

Тема о быстрой разрядке iPhone под управлением iOS 13.4 и iOS 13.4.1 — одна из самых активных на официальном форуме Apple. Пользователи жалуются на стремительную разрядку их смартфонов после перехода на последние обновления. Больше всего жалоб поступает от владельцев iPhone 11 и iPhone 11 Pro, самых новых смартфонов Apple.

Один из пользователей опытным путем выяснил, что высокое потребление аккумулятора на iPhone под управлением iOS 13.4.1 происходит даже при условии включения «Авиарежима». По его словам, на iPhone словно запущен какой-то фоновый процесс, который и отвечает за быструю разрядку устройства.

При этом, обновление на бета-версию iOS 13.5 помогло исправить проблему. На устранение неприятной неполадки в iOS 13.5 указали и другие пользователи, перешедшие на тестируемую прошивку.

В настоящее время iOS 13.5 находится на стадии тестирования. Apple должна выпустить прошивку в ближайшие две недели. Релиз обновления может состояться в том числе и на этой неделе.

Источник: Apple.

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