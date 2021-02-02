Apple признали самой уважаемой компанией в мире
Четырнадцатый раз подряд.
Есть такой известный и авторитетный журнал Fortune. Каждый год он публикует рейтинг самых уважаемых компаний в мире.
Список за 2021 уже обнародован. Он составлен по опросам аналитиков и руководителей различных фирм. Было учтено мнение 3800 экспертов.
Как ясно по заголовку, первое место заняла Apple. По версии Fortune – она является лидером 14 лет без перерыва.
Что с конкурентами? ТОП 10 выглядит следующим образом:
- Apple
- Amazon
- Microsoft
- Walt Disney
- Starbucks
- Berkshire Hathaway
- Alphabet
- JPMorgan Chase
- Netflix
- Costco Wholesale
Поздравляем Apple с очередной победой. А вы согласны с рейтингом Fortune?
Источник: imore.com
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.