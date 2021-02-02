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Apple признали самой уважаемой компанией в мире

2 Фев, 2021

Apple признали самой уважаемой компанией в мире

Четырнадцатый раз подряд.

Есть такой известный и авторитетный журнал Fortune. Каждый год он публикует рейтинг самых уважаемых компаний в мире.

Список за 2021 уже обнародован. Он составлен по опросам аналитиков и руководителей различных фирм. Было учтено мнение 3800 экспертов.

Магазин Apple Store

Как ясно по заголовку, первое место заняла Apple. По версии Fortune – она является лидером 14 лет без перерыва.

Что с конкурентами? ТОП 10 выглядит следующим образом:

  1. Apple
  2. Amazon
  3. Microsoft
  4. Walt Disney
  5. Starbucks
  6. Berkshire Hathaway
  7. Alphabet
  8. JPMorgan Chase
  9. Netflix
  10. Costco Wholesale

Поздравляем Apple с очередной победой. А вы согласны с рейтингом Fortune?

Источник: imore.com

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