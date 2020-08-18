Apple призвала Epic Games урегулировать скандал с Fortnite «мирным» путем

Официальное заявление.

Apple выпустила официальное обращение, в котором призвала компанию Epic Games урегулировать ситуацию с удалением популярной игры Fortnite из App Store «мирным» путем. В Apple заявили, что компания снимет ограничения с Fortnite, если игра вновь станет соответствовать требованиям App Store.

В Apple отметили, что Epic Games сама создала себе проблемы, умышленно нарушив правила магазина App Store. Epic Games ввела в игру Fortnite возможность выполнения покупок напрямую без оплаты комиссии в размере 30%. Это является прямым нарушением правил App Store, подчеркнули в Apple.

Если Epic Games устранит нарушение и уберет из Fortnite опцию выполнения прямых покупок, то Apple вернет игру в App Store. Кроме этого, Apple не будет удалять аккаунт разработчика Epic Games, о чем в компании пригрозили ранее. Удаление учетной записи может привести к выходу из строя других игр, работающих на движке Unreal Engine, создателем которого является Epic Games.

В Epic Games пока не прокомментировали заявление Apple. Ранее компания подала на Apple в суд сразу после удаления Fortnite из App Store. В Epic Games обвинили Apple в монополизме.

Примечательно, что компания Google аналогичным образом удалила Fortnite из Google Play за нарушение правил. Epic Games подала в суд и на Google.

Источник: The Verge.

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