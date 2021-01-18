Apple продлила программу ремонта 13-дюймовых MacBook Pro 2016 года

Для тех, кто недоволен подсветкой.

Пару лет назад случился так называемый Flexgate. 13-дюймовые MacBook Pro, выпущенные в 2016, начали ломаться. У этих моделей обнаружились серьезные проблемы с дисплеем.

Подвела дефектная подсветка. У некоторых она внезапно переставала работать. Другие же наблюдали, например, различные артефакты с яркостью.

Виной всему – кабели, соединяющие экран с платой контроллера. Рано или поздно они рвутся. Из-за напряжения изгиба, возникающего при открытии и закрытии ноутбука.

Apple признала ошибку и запустила специальную программу обслуживания. Благодаря ей можно починить старые MacBook Pro бесплатно. Но только те, которые подвержены Flexgate.

Инициатива была рассчитана на 4 года (начиная с 2019). Однако стало известно, что Apple увеличила срок до 5 лет. Хорошая новость для владельцев соответствующих компьютеров.

Времени на устранение неисправности теперь больше. Возможно, какие-то обладатели 13-дюймовых MacBook Pro еще не столкнулись с бедой.

Источник: iclarified.com

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