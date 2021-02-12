Apple проиграла Disney в гонке потоковых сервисов

Так считает основатель Netflix.

Apple TV+ и Disney+ запустились с разницей в несколько недель. Обе службы потокового телевидения стартовали в конце 2019 года.

С тех пор прошло немало времени. Можно подвести предварительные итоги. Сумел ли сервис Apple TV+ стать таким же крупным игроком как Disney+? Нет.

На счету Disney+ почти 100 миллионов подписчиков по всему миру. Для молодого проекта – ошеломляющее число.

Это лишь вдвое меньше, чем у Netflix – лидера соответствующего рынка. Очевидно, что Disney+ имеет шанс догнать знаменитого конкурента.

Apple TV+ ничем подобным похвастаться не в состоянии. Марк Рэндольф, один из основателей Netflix, назвал подход Apple неубедительным.

Рэндольф заявил, что Apple не погрузилась в дело полностью. Компания недостаточно вкладывается в создание контента для Apple TV+.

Netflix тратит миллиарды долларов на оригинальные сериалы и фильмы. Подобной же стратегии придерживается Disney+. Вспомните, сколько шоу им анонсировано и выпущено за последние месяцы.

Люди идут на Disney+ за хитами сезона вроде The Mandalorian и WandaVision. У Apple TV+ нет ничего столь же популярного. Только бесплатная подписка, которую постоянно продлевают.

Источник: techradar.com

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